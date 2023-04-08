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  • Sergen Yalçın öyle bir şey istedi ki... Trabzonspor masadan kalktı!
Spor

Sergen Yalçın öyle bir şey istedi ki... Trabzonspor masadan kalktı!

Trabzonspor'un teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Sergen Yalçın'ın bordo-mavililerden istediği rakam sonrası taraflar bir daha bir araya gelmek üzere masadan kalktı. İşte detaylar...

Sabah8 Nisan 2023 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
Sergen Yalçın öyle bir şey istedi ki... Trabzonspor masadan kalktı!
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör adayları içersinde ilk sırada yer alan Sergen Yalçın arasında İstanbul'da yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Doğan, deneyimli hocaya 1.5 yıllık sözleşme önerirken, gelecek sezonun kadro planlaması başta olmak üzere birçok konuda fikir birliğine varıldı. Ancak Yalçın'ın kendisi ve yardımcılarına 1 yıl için yaklaşık 50 milyon TL talep etmesi sıkıntı yarattı.

Başkan Doğan, bu rakamı çok fazla buldu. Taraflar, bir daha buluşmak üzere masadan kalkarken bordo-mavililerin ikinci görüşmeden de sonuç çıkmaması halinde alternatif isimlere yöneleceği öğrenildi.

Sergen Yalçın; Vincenzo Montella, Andrea Pirlo ve Çağdaş Atan'ın takım çalıştırıyor olması nedeniyle adaylar arasında öne çıkmıştı.

DERELİOĞLU İLE SÖZLEŞME YAPILDI

Trabzonspor, Futbol Gelişim Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu ile Kasımpaşa maçında takımın başında sahaya çıkabilmesi için sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Resmi olarak yapılması mecburi olan bu mukavelenin, yeni bir teknik adam ile anlaşılması durumunda feshedileceği belirtildi. Bordo-mavilileri, Eddie Newton'un ayrılmasının ardından 2020-21 sezonun 8. haftasında oynanan Alanyaspor maçına da Derelioğlu çıkarmış ve mücadele 1-1 bitmişti.

FIRTINA MORAL ARIYOR

Ligdeki Kayseri yenilgisinin ardından kupada A.Gücü'ne elenen Trabzonspor, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavili ekip, rakibini yenerek kötü gidişine 'dur' demek istiyor. Fırtına'da Dorukhan, Serkan ve Trezeguet sakat. Bakasetas, Gbamin, Bartra ve Peres, sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek.

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