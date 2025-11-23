Sergen Yalçın: Oyuncuların moralleri iyi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçı öncesi konuştu.

Hafta arasında bir sağlık sorunu yaşayan Yalçın, "Sağlık durumum iyi." dedi.

Yalçın, maçla ilgili, "Milli takım oyuncularımız döndü. Arada onlarla çok antrenman yapamadık ama sonra çalıştık. İyiyiz, oyuncuların moralleri iyi. Bu hafta iyi hazırlandık. 2-3 plan üzerinde çalıştık. İnşallah iyi olur. Eksiğimiz yok, iyiyiz. İyi bir oyun ve skor bizi çok motive eder." diye konuştu.

Yalçın'ın, "Eksiğimiz yok." sözleri kadroda yer almayan Rafa Silva'ya gönderme olarak yorumlandı.