İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın: Oyuncuların moralleri iyi
Spor

Sergen Yalçın: Oyuncuların moralleri iyi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Haber Merkezi23 Kasım 2025 Pazar 16:34 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: Oyuncuların moralleri iyi
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçı öncesi konuştu.

Hafta arasında bir sağlık sorunu yaşayan Yalçın, "Sağlık durumum iyi." dedi.

Yalçın, maçla ilgili, "Milli takım oyuncularımız döndü. Arada onlarla çok antrenman yapamadık ama sonra çalıştık. İyiyiz, oyuncuların moralleri iyi. Bu hafta iyi hazırlandık. 2-3 plan üzerinde çalıştık. İnşallah iyi olur. Eksiğimiz yok, iyiyiz. İyi bir oyun ve skor bizi çok motive eder." diye konuştu.

Yalçın'ın, "Eksiğimiz yok." sözleri kadroda yer almayan Rafa Silva'ya gönderme olarak yorumlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.