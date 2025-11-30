Sergen Yalçın: Oyunu sonuca yansıtmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, kadro tercihine de değindi.

Sergen Yalçın, "Lig maçlarının hepsi zor. Bugün de Olimpiyat Stadyumu'nda da çok taraftar atmosferi oluşmuyor biliyorsunuz. Bugün inşallah oyunu sonuca yansıtmak istiyoruz." dedi.

"FAZLA ALTERNATİFİMİZ YOK"

Tecrübeli teknik adam sözlerinin devamında, "Jota'yı haftalardır sonradan oyuna alıyoruz. Hazır durumda. Çok da alternatifimiz yok. Bugün böyle bir planla başlayacağız, Oyunu bir yorumlayalım sonra ona göre hareket edeceğiz maçta" ifadelerini kullandı.