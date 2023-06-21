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Spor

Sergen Yalçın özel uçakla gitti! Çılgın maaş talebi

Teknik direktör Sergen Yalçın Azerbaycan kulübü Neftçi Bakü'yü çalıştırmaya hazırlanıyor. Tecrübeli hoca Bakü temsilcisiyle özel görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

21 Haziran 2023 Çarşamba 18:56 - Güncelleme:
Sergen Yalçın özel uçakla gitti! Çılgın maaş talebi
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İsmi Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın Neftçi Bakü ile görüşmek için Azerbaycan'a gitmişti. Beşiktaş'la şampiyonluk yaşadıktan sonra takım çalıştırmayan Yalçın'ın Azerbaycan kulübünden istediği talepleri belli oldu.

UÇAKTAN ÖZEL FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Özel uçakla Azerbaycan'a giden deneyimli teknik adam, yardımcılarıyla beraber senelik 4 milyon Euro talep etti.

Bugün Türkiye'ye dönen Sergen Yalçın'a Neftçi Bakü kararını kısa süre içinde bildirecek. Menajer Baran Bojnak Sergen Yalçın'la dönüş yolunda oldukları anın karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

MURAT ŞAHİN DE PAYLAŞIM YAPTI!

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin ise yaptığı paylaşımda "Neftçi Baku Kulübü ve Socar firması başkanı Rövşen Necef'e bize gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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