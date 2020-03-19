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Spor

Boateng'in yerine Adem Ljajic

Beşiktaş, hafta sonu Vodafone Park'ta oynayacağı Antalyaspor maçında revizyon planlıyor.

19 Mart 2020 Perşembe 09:32 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 09:32
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Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında üst üste kötü oyun sergileyen Kevin- Prince Boateng'in hazır olsa dahi bu hafta yedek kulübesine çekileceği kaydedildi. 32 yaşındaki Ganalı yıldızın yerine Adem Ljajic'in ilk 11'de forma giyeceği kaydedildi.

Siyah-beyazlılarda bir diğer değişikliğin ise Gökhan Gönül ile Jeremain Lens arasında yaşanacağı ifade edildi. Gökhan'ın derbide yaşadığı sakatlık sebebiyle bu hafta dinlendirilerek yerine Lens'in sağ bekte görevlendirilmesi bekleniyor.

Cezalı Burak Yılmaz'ın yerine ise forvette formaya en yakın isim Umut Nayir.

"HOKKABAZLIK DEĞİL MEYDAN OKUMAK GEREK"

Koronavirüs sebebiyle "EvindeKal" akımı sonrasında evlerinden çıkmayan futbolcuların arasında yayılan tuvalet kağıdı sektirerek birbirlerine meydan okumaya Diaby ve N'Koudou da dahil oldu.

Diaby, evinde tuvalet kağıdı sektirerek sosyal medya hesabından takım arkadaşına meydan okudu. N'Koudou ise elinde eldivenleri takılı bir şekilde tuvalet kağıdıyla hijyen temizliği yaptığı görüntüleri paylaşırken "Hokkabazlık değil meydan okumak gerekir. Adaylığın için teşekkür ederim" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

(Sabah)

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

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