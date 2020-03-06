''Sergen Yalçın potansiyel Fatih Terim''

06 Mart 2020 Cuma 23:37 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 23:37

Beşiktaş - Ankaragücü maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'a dikkat çekti.



"DEĞİŞEN BİR BEŞİKTAŞ"

"Beşiktaş puan kaybettiği Trabzonspor maçında çok daha iyi oynadı. Diğer maçlarda da keza öyle. Sergen Yalçın ile ilk yarıda da söylediğim gibi oyun anlayışı değişen bir Beşiktaş var."

"HER TAKIM FATİH TERİM ÇIKARMAK İSTER"

"Puan farkı açıldığı zaman takımlar genelde bir ileri, iki geri giderler. O anda doğru antrenör değişiklikleri önemlidir. Sadece taraftar baskısıyla değil. Abdullah Avcı bu ülkenin değiştiği nadir teknik direktörlerden birisi. Kendi felsefesini yerleştirmeye çalıştırdı. Her camia bir Fatih Terim çıkarmak ister. Bizim Fatih Terim'imiz yok mu diye."

"SERGEN YALÇIN POTANSİYEL FATİH TERİM"

"Sergen Yalçın, potansiyel bir Fatih Terim. Şöyle Beşiktaşlı. 4 büyüklerde oynayan 2-3 oyuncudan birisi. Antrenörlüğü uzun vadede olmadı ama gittiği takımlarda iyi iş yaptı. Bir şansı var. Beşiktaş'ın da kaybedecek bir şeyi yok ve iyi oynamasa da coşkulu, mücadele eden bir Beşiktaş var."