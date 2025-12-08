İSTANBUL 10°C / 8°C
Spor

Sergen Yalçın: Puan cetveline bakmıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 19:37 - Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK"

Takımın form durumundan memnun olduğunu belirten Tecrübeli teknik adam, "Öncelikle kazandığımız maçlar, oyuncuların motivasyonunu arttırdı. Oyuncularımız pozitif. Antrenmanlarımız iyi geçiyor. İyi bir takımla oynuyoruz ama iç saha maçı bizim için. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Ona göre hazırlandık. Geçen haftaya göre Rıdvan değişikliği var. Umarım iyi bir oyun olur. Umarım iyi bir oyun ve skorla bitirip, yolumuza devam ederiz." dedi.

"PUAN CETVELİNE BAKMIYORUZ"

Yalçın, yarışın geneline değil, her maç özelinde kazanma düşüncesine odaklandıklarını söyledi:

"Tek düşüncemiz kazanmak. Çok puan cetveline falan bakmıyoruz. Kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi durumdayız. Umarım iyi bir oyun ve bizim için güzel bir sonuç olur."

