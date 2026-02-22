Sergen Yalçın: Serkan Reçber bu işi yapıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sezon oynadıkları en güze oyunun Göztepe karşısında olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu sezon oynadığımız en güzel oyundu. Hem oyunu hem de skoru kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. El Bilal Toure'nin sakatlığı bizim için büyük sorun oldu. Sezon başından itibaren planlarımızı hep ona göre yapmıştık. Onun yokluğunda oyun planımızı değiştirdik. Göztepe çok sert ve güçlü bir takım. Ligin en az gol yiyen takımı konumunda. İkili mücadelelerin zor geçeceğini biliyorduk. İyi konsantre olduk. Oyun planımızı da gayet iyi bir şekilde uyguladık. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün yine çok iyiydiler. Onların istediği Beşiktaş'ı oluşturmak için uğraşıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç daha da iyi olur. Beşiktaş her zaman kazanmaya oynayan, kupalar kazanmak için oynayan bir camiadır" diye konuştu.

"TRANSFERLERDE SERKAN REÇBER'İN PAYI BÜYÜK"

Transfer döneminin en büyük mimarının Serkan Reçber olduğunu dile getiren Yalçın, "Yeni bir kurgu içerisindeyiz. Takıma yeni katılan oyuncularımız da oldu. Fakat işler yavaş yavaş iyiye gidiyor. Bu transferlerde Serkan Reçber'in de payı çok büyük. Onaylayan benim ama sürekli oyuncu arayan bulan Serkan Reçber. Ne iş yapıyor diye soruluyordu. İşte bu işi yapıyor. Farkındaysanız alınan oyuncuların hepsi oynayan formda oyuncular. Yeni gelen oyuncuların hepsi genç ve kendi takımlarında oynayan oyuncular. Önemli oyunculardı ve almak için çok zorlandık. Takımın yaş ortalamasını düşürerek dinamik bir takım oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu da büyük oranda başardık. Daha da iyi olacak. Transfer edilen oyuncuların maaşlarına baktığınızda da gidenler arasındaki farkı da daha iyi göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARIMIZIN İSTEDİĞİ BEŞİKTAŞ'I OLUŞTURACAĞIZ"

İyi başlayamayan bir sezonda daha iyi olmak için çabaladıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Bu sene işler iyi gitmiyor ama bunları çözmek için buradayız. Kolay bir sezon geçirmeyeceğimizi sezon başından itibaren dile getiriyoruz. 2 veya 3 transfer dönemi sonrası daha iyi bir Beşiktaş izleteceğimizi söylemiştik. Bu durum daha da iyiye gidecek. Söylediğimiz her şeyi inşallah bu süreçte yapacağız ve taraftarlarımızın istediği Beşiktaş'ı oluşturacağız" açıklamalarında bulundu.

"5 YILLIK PLANLAMA YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Takımın planlamasını uzun süreli kurguladıklarını vurgulayan Sergen Yalçın, "Biz oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ligi nerede bitireceğimizin çok da önemi yok benim için. Biz inşa etmekten, yapıdan, kurgudan bahsediyoruz. Bizim amacımız yeni bir şey inşa etmek. Önce çatıyı yapmamız isteniyor. Fakat önce biz aşağıyı yapacağız. Yani sistemi kuracağız sonra çatıyı yapacağız. Tek amacımız gelecek planlamasını iyi yapmak. Biz 5 yıllık planlama yapmak için uğraşıyoruz. Gelen eleştirilerin farkındayız. Geldiğimizde de bunların olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Wilfred Ndidi hakkında da konuşan Sergen Yalçın, "Bugün Ndidi çok iyi oynadı. Sahada çok mücadeleci bir performans sergiledi. Biz kaybetsek de sahada böyle oynadıkları sürece ben sorumluluğu alırım" diyerek sözlerini tamamladı.

Tedavisi devam eden El Bilal Toure'nin yokluğunun oyun planlarını etkilediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "El Bilal Toure'nin sakatlığı ciddi bir sorun. Bütün planlarımızda Bilal vardı. 6-8 hafta olmayacak. Onun yokluğunda farklı bir oyun planı belirledik. 4-2-3-1 gibi bir plan üstünde çalıştık. Göztepe sert ve güçlü bir takım. Ligin en az gol yiyen takımı. Temaslı oyunda aynı şiddeti göstermeliydik. Oyuncularım çok iyi konsantre oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız da ciddi destekte bulundu takıma. Taraftarı takımının arkasında görmek istiyoruz. Yeni bir kurulum içindeyiz. Oyuncuların adaptasyonu kolay değil. Zaman çok kısa ama en hızlı şekilde oyuncularla ilerliyoruz. Her şey yavaş yavaş oturuyor. Bundan sonrası çok daha iyi olur inşallah." ifadelerini kullandı.