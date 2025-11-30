Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından siyah beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklama yaptı.

Sergen Yalçın, "Galibiyet çok önemliydi, onu söyleyeyim. Takımımız son haftalarda istatistik olarak çok ileri gidiyordu. Sonuçlar kötü olduğu için ön plana çıkmıyordu. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bu arkadaşlara çok koz veriyorduk konuşsunlar diye. Takım bugün iyi oynadı, mücadele iyiydi" dedi.

Yalçın, "Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok geniş kadromuz yok. İdmanlar pozitif, Ümraniye'de ortam güzel, arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı. Oyuncularımızın psikolojileri düzelmeye başladı. Oynanan oyunu skora yansıtamayınca oyuncularım etkilenebiliyor, sosyal medyayı takip ediyorlar. Elimizden geldiğince morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖZLERİ

Transfer konusuna da değinen Sergen Yalçın, "Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz" dedi.

"ÇOK BİLİYORSANIZ SİZ GELİN YAPIN!"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Hücum... Bakın, hücum varyasyonları... Diyorlar ki, Beşiktaş'ın hücum varyasyonları yokmuş. Gelin siz yapın çok biliyorsunuz. Hücumu oyuncuların kendileri yaparlar. Kenar varyasyonları zor şeyler değil, biliyorlar zaten. Bireysel yetenek öne çıkar. Topu Cengiz alınca, ben ne yapacağını Cengiz'e söyleyemem, oyuncunun bireysel yeteneğidir. Savunma organizasyonu daha önemlidir. Hücum varyasyonları yeteneğe bağlıdır, çalışıyoruz ama yetenek daha çok etki eder" dedi.

"GÖREVİ BIRAKMAYACAĞIM!"

"Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var."

RAFA SİLVA KONUSU

Rafa Silva konusuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bireysel antrenman yapıyor tek başına. Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Bizim için bir sorun yok. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle bir alakası yok. Bir gün canı isterse kapımız açık, buyursun gelsin." dedi.

Jota Silva ve Cengiz Ünder'in performansına da değinen Yalçın, "Jota son 3-4 haftadır oyuna girince katkılar yapıyordu. İsteği, arzusu bizim için memnun edici. Bizim hiçbir oyuncuya art niyetimiz olamaz. Jota, oynadığı oyun ve katkısıyla formayı almayı hak etti. Hak eden oyuncuyu oynatıyoruz. Cengiz penaltı kaçırdı, morali bozuk ama oluyor bunlar futbolda. Oyuncuların istek arzusundan memnunuz. Ümraniye'de hava çok güzel, antrenmanlar eğlenceli geçiyor, herkes çok mutlu." diye konuştu.