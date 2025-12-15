İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Sergen Yalçın sert konuştu! ''Futbol değil tiyatroydu''

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Sergen Yalçın '1 puan bu senaryo karşısında normal. Maçtan çok bir tiyatroydu. Hakem ve VAR'dakilerin tutumları, verilen kararlar ve kartlar tam bir faciaydı.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM15 Aralık 2025 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Sergen Yalçın sert konuştu! ''Futbol değil tiyatroydu''
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3'lük beraberliğin ardından hakem yönetimine tepki gösterdi. 38'de El Bilal Toure'ye çıkan kırmızı kartın hatalı olduğunu savunan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. 70 dakikanın üzerinde 10 kişi oynadık. Çok mücadele ettiler. Koştular. Kolay değil. Oyuna bakınca, ilk 5-10 dakika rakip saha avantajıyla baskı yapmaya çalıştı. 1 ve 6. dakikalarda iki sarı kart çıktı. Korkudan oyuncular ikili mücadeleye giremediler. Devamında gol geldi, bizim tarafımızdan. 3-1 oldu. Oyunun devamı kolay olacak gibi duruyordu.

KARTLAR TAM BİR FACİAYDI

Orada da VAR devreye girdi, maalesef. Bilal'in pozisyonu çok tartışılır. Baskı yok, şiddet yok, hiçbir şey yok. Sadece ayak orada. Çok ağır bir karardı. Rakip bile şaşırdı. Kurulmış bir oyuncu. Rakip doğal olarak 11'e 10 çok baskı yaptı bize. Savunma yapmak durumunda kaldık. İki tane yüzde yüz pozisyon var ikinci yarı. 3-1'ken 4-1 yapabilirdik, 3-2'yken 4-2 yapabilirdik. Onları da sonuçlandıramadık maalesef. 3-3'lük skor, 1 puan bu senaryo karşısında normal. Maçtan çok bir tiyatroydu. Hakem ve VAR'dakilerin tutumları, verilen kararlar ve kartlar tam bir faciaydı. Üzülmüyoruz, 1 puana seviniyoruz" dedi.

