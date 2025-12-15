Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3'lük beraberliğin ardından hakem yönetimine tepki gösterdi. 38'de El Bilal Toure'ye çıkan kırmızı kartın hatalı olduğunu savunan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. 70 dakikanın üzerinde 10 kişi oynadık. Çok mücadele ettiler. Koştular. Kolay değil. Oyuna bakınca, ilk 5-10 dakika rakip saha avantajıyla baskı yapmaya çalıştı. 1 ve 6. dakikalarda iki sarı kart çıktı. Korkudan oyuncular ikili mücadeleye giremediler. Devamında gol geldi, bizim tarafımızdan. 3-1 oldu. Oyunun devamı kolay olacak gibi duruyordu.

KARTLAR TAM BİR FACİAYDI

Orada da VAR devreye girdi, maalesef. Bilal'in pozisyonu çok tartışılır. Baskı yok, şiddet yok, hiçbir şey yok. Sadece ayak orada. Çok ağır bir karardı. Rakip bile şaşırdı. Kurulmış bir oyuncu. Rakip doğal olarak 11'e 10 çok baskı yaptı bize. Savunma yapmak durumunda kaldık. İki tane yüzde yüz pozisyon var ikinci yarı. 3-1'ken 4-1 yapabilirdik, 3-2'yken 4-2 yapabilirdik. Onları da sonuçlandıramadık maalesef. 3-3'lük skor, 1 puan bu senaryo karşısında normal. Maçtan çok bir tiyatroydu. Hakem ve VAR'dakilerin tutumları, verilen kararlar ve kartlar tam bir faciaydı. Üzülmüyoruz, 1 puana seviniyoruz" dedi.