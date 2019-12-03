12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7504
  • 6,377
  • 272.466
  • 106790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sergen Yalçın: Seyir zevki güzel olan bir müsabakaydı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3-1 kazandıkları Keçiörengücü maçının ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3-1 kazandıkları Keçiörengücü maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, kupa müsabakasında ilk maçlarını oynadıklarını ifade etti.

Karşılaşmada her iki takımın da iyi mücadele ettiğini vurgulayan Yalçın, "Güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum, iki taraf da pozisyonlara girdi, daha fazla gol da olabilirdi. Seyir zevki güzel olan bir müsabakaydı, finalinde tur atlamak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Umarım devamı istediğimiz şekilde olur, rövanşta da iyi bir skorla turu atlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın, "Önünüzde Demir Grup Sivasspor maçı var. Kadroda revizyona gittiniz. O maçı mı düşündünüz?" sorusu üzerine, "Bizim kadromuz çok revizyon kadrosu değildi. Bugün oynayan oyuncularımızın hepsi zaten ligde de birçok maçta oynadı. Bugün maça çıktığımız kadroyla normal lig maçına da çıkabiliriz, yedek kadro diye bir şey yok. Sadece daha az süre alan 5-6 oyuncumuz vardı, diğer oyuncularımız zaten bu takımda oynayan oyuncular." şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor ile sahalarında zor bir karşılaşma oynayacaklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Sivasspor gerçekten bulunduğu yeri güçlü oyunuyla hak etmiş bir takım, atletik bir takım, iyi oyuncuları var. Şu anda psikolojik olarak çok iyi durumdalar bunu biliyoruz ama biz de sahamızda mutlaka kazanmak istiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Ona göre bir oyun anlayışımız olacak. Hem onlar hem de bizim için kolay bir maç olmayacak. İç sahada oynuyoruz, seyircimiz önünde agresif ve iyi bir oyunla 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İlk yarıyı puan cetvelinde iyi bir yerde bitirmek ve ikinci yarıya çok daha farklı açıdan bakmak istiyoruz. Devre arası takımı daha da güçlendirmek için bazı hamleler yapacağız, onun da planlarını yapıyoruz. İnşallah hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de ilk yarıyı istediğimiz pozisyonda bitirebiliriz."

(AA)

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

29 Kasım'da rekor kırıldı: Tam 4,7 milyar TL

29 Kasım'da rekor kırıldı: Tam 4,7 milyar TL

Bakandan engellilere atama müjdesi

Bakandan engellilere atama müjdesi

Başkan Erdoğan veto etmişti! AK Parti'den açıklama

Başkan Erdoğan veto etmişti! AK Parti'den açıklama

"Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor"

'Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor'

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar: 'Darbeden haberim yoktu' diyen asker...

Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar: 'Darbeden haberim yoktu' diyen asker...

Uzmanı konserve tüketimi için uyardı: Buna dikkat edin

Uzmanı konserve tüketimi için uyardı: Buna dikkat edin
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den Şehir Üniversitesi açıklaması: Bu şekilde siyasallaşmasından fevkalade muzdaribiz

AK Parti´den Şehir Üniversitesi açıklaması: Bu şekilde siyasallaşmasından fevkalade muzdaribiz

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı aranıyor!

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı aranıyor!

Kalaşnikof, Rus ordusu için üretti

Kalaşnikof, Rus ordusu için üretti

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA