Sergen Yalçın: Şu anda Alanyaspor’un başındayım

Göztepe maçı sonrası konuşan Yalçın, “Göztepe’yi kazandığı için tebrik ederim. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Böyle zor bir deplasmanda 2-0 geriye düşmek oldukça ağır bir skordu. Ancak oyuncularım oyuna ağırlığını koyarak geri dönmeyi başardı. Beraberliğe üzülecekken son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. Yaptığımız basit hatalarla golleri kalemizde gördük. Daha agresif olabilseydik skor başka olabilirdi. Performans olarak takımından memnunum. Sezon içinde bu tarz maçlar olur. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız” dedi.

“Kimseyle görüşmedim”

Beşiktaş teknik direktörlüğü için adı geçen Yalçın, siyah-beyazlılarla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Yalçın, “Kimseyi zan altında bırakmayalım. Ben şu anda Alanyaspor’un başındayım ve hedefim sezon sonunda Alanyaspor’un ligi iyi yerde bitirmesi” diye konuştu. Deneyimli futbol adamı, Ozan Tufan’ın performansından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.