04 Temmuz 2020 Cumartesi 00:07 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 00:10

Kayserispor'un 3.6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Bernard Mensah, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde. Sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekene Mensah ile en ciddi ilgilenen takımın Beşiktaş olduğu ifade edilirken, oyuncunun ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Footballghana.com sitesinde yer alan habere göre Sergen Yalçın'ın ısrarla transfer edilmesini istediği 26 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş Yönetimi gözünü kararttı.

2 MİLYON EURO + 3 OYUNCU



Kara Kartal'ın bu transfer için 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedilirken, 3 genç futbolcusunu da Kayserispor'a kiralık olarak vermek istediği aktarıldı. Bu isimlerin ise Mertcan, Erdoğan ve Kerem olduğu aktarıldı.

Kayserispor kümede kalma mücadelesi verirken, Ganalı yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalmasının çok zor gözüktüğünün altını çizildi. Ekonomik anlamda rahatlamak isteyen Kayserispor'un Mensah'tan önemli bir bonservis geliri beklediği de not düşüldü.

Mensah bu sezon 23 maçta görev yaparken 5 gol atıp 8 asist yaptı. Kayserispor, Ganalı oyuncu için sezon başında Atletico Madrid takımına 3,6 milyon Euro bedel ödeyip oyuncunun bonservisini almıştı.