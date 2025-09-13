Sergen Yalçın: Taraftara teşekkür etmek lazım

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Siyah-Beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'CİDDİ EKSİKLERİMİZ VAR'

Sergen Yalçın maç sonunda şöyle konuştu: "Taraftara teşekkür etmek lazım. İnanılmaz bir destek, çok ciddi bir sevgi gösterisi oldu. Çalıştığımız sürece oyuncularımla beraber layık olmaya çalışacağız onlara. Çocukların gayreti gayet iyi. Savaşmaları, kazanmak istemeleri... Çok zor dakikada geriye düştük. Oradan dönmek çok zordur. Hamleler yaptık. Gayret ettiler kazanmak için. Bunlar tabii güzel şeyler... Oyunsal anlamda çok ciddi eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Tamam iyi mücadele ettik, savaştık, çaba sarf ettik ama çok kısa süre oldu biz başlayalı. Biraz zamana ihtiyaç var. Oyunsal anlamda bazı şeyleri düzeltmek çok kolay değil. Taraftarın istediği oyunu takımın oynaması çalışmayla olacak. Oyunun oturması biraz zaman alacak gibi duruyor. Bir dahaki milli maç arasından sonra birbirimize alışmış olacağız oyuncularla. Oyuncuların kazanma arzusu bizi mutlu etti. Oyunu geliştireceğiz. Kalitesi olan oyuncular var. Doğru oyunu, doğru kadroyu bulup büyük Beşiktaş'a layık oyun, sonuçlar olacak. Önce bir takımı oturtmak gerekiyor. Geri kalanı ondan sonra konuşuruz."

'GÖKHAN VE CENGİZİ ÇOK İSTEDİM'

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın: "Oyuncularımıza full destek bekliyorum. Bize de biraz zaman verirlerse iyi olur. Ekibimiz çok yeterli. Ekibimizin bilgi, birikimi çok yüksek. Ekiple ilgili sosyal medyada eleştiriler oluyor. Ekibimize isim isim bakabilir, takip edebilirsiniz. Ekibimizin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Josef ve Atiba gündeme geldi. Onlardan birisini alabilirdik aslında ama onlar için iyi olacaktı. Bizim zaten kurulu ekibimiz var. Onları bu işe başlatmak amaçlı bizim ekibin çok uygun olduğunu düşünüyorum. Camiamızın ve taraftarın sevdiği isimler ama onlarla anlaşamadık. Bu kafada olduklarını çok düşünmüyorum. O yüzden gerek görmedim. Ben transferin bitmesine 10 gün kala geldim. Benim kontrolümde olan bir transfer dönemi geçirmedik. Ben sadece Gökhan ve Cengiz'in gelmesini çok istedim. O da Türk oyuncu kalitemizi yükseltmek için. Yüzde yüz benim kontrolümde olan transferler onlar. Diğer transferler benden önce yapıldı. Benim o konularla ilgili çok bir katkım yok. Oyuncularımızı fazla eleştirmeyelim. Bunlar genç çocuklar ve bundan çok etkileniyorlar. Aksine onlara sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.