Sergen Yalçın: Tekrar buraya dönmek güzel

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BURAYA DÖNMEK GÜZEL"

Karşılaşma öncesi konuşan deneyimli teknik adam, "Tekrar buraya dönmek güzel. Heyecanlıyız. Taraftarın önüne çıkıyoruz. Yabancı olduğumuz yer değil. Tüm hayatımız burada geçti. Her şeyin hayırlısı artık." dedi.

"MİLLİ ARA İYİ OLDU"

Milli aranın kendileri için yararlı geçtiğini vurgulayan Yalçın, "Milli ara bizim için iyi oldu. 15 günde oyuncuları tanıdık, antrenman yaptık, iyi geldi. Sakat oyuncular takıma döndü. 1 tane sakat verdik. İyi hazırlandık. Başakşehir iyi ve güçlü ama iç sahaya göre oyun şablonu hazırladık. İnşallah iyi başlangıç yaparız." dedi.