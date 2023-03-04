Sergen Yalçın transferi bitti! Herkes ters köşe oldu

Beşiktaş sonrası birçok takımla adı anılan Sergen Yalçın, son olarak Konyaspor iddiaları ile gündeme geldi. Ancak Sergen Yalçın'ın eskiden de çalıştırdığı yeşil-beyazlı takıma gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN, SON OLARAK BEŞİKTAŞ'TA GÖREV ALDI

Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ta görev aldı. 50 yaşındaki teknik adam 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılarla hem Süper Lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı. Ancak bir sonraki sezon istenen sonuçların alınamaması ile yollar ayrılmıştı.

KONYASPOR'UN İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Siyah-beyazlılardan bu yana birçok takımla adı gündeme gelen Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Konyaspor'un daha önce de takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki teknik adamı istediği ileri sürüldü.

SERGEN YALÇIN'IN KARARI BELLİ OLDU

Yeşil-beyazlılarla gündeme gelen Sergen Yalçın kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcının Konyaspor'u çalıştırmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Yalçın geleceğine dair yaptığı bir açıklamada, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım." ifadelerini kullanmıştı.