Sergen Yalçın transferi bitti! Herkes ters köşe oldu

Beşiktaş sonrası birçok takımla adı anılan Sergen Yalçın, son olarak Konyaspor iddiaları ile gündeme geldi. Ancak Sergen Yalçın'ın eskiden de çalıştırdığı yeşil-beyazlı takıma gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ta görev aldı. 50 yaşındaki teknik adam 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılarla hem Süper Lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı. Ancak bir sonraki sezon istenen sonuçların alınamaması ile yollar ayrılmıştı.
Siyah-beyazlılardan bu yana birçok takımla adı gündeme gelen Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Konyaspor'un daha önce de takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki teknik adamı istediği ileri sürüldü.
Yeşil-beyazlılarla gündeme gelen Sergen Yalçın kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcının Konyaspor'u çalıştırmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
Yalçın geleceğine dair yaptığı bir açıklamada, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım." ifadelerini kullanmıştı.
Star Gazetesi