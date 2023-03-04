İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın transferi bitti! Herkes ters köşe oldu
Spor

Sergen Yalçın transferi bitti! Herkes ters köşe oldu

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana hiçbir takımda görev almamıştı. Daha önce de çalıştırdığı takım olan Konyaspor ile gündeme gelen Sergen Yalçın'ın kararı belli oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Mart 2023 Cumartesi 18:31 - Güncelleme:
Sergen Yalçın transferi bitti! Herkes ters köşe oldu
ABONE OL

Beşiktaş sonrası birçok takımla adı anılan Sergen Yalçın, son olarak Konyaspor iddiaları ile gündeme geldi. Ancak Sergen Yalçın'ın eskiden de çalıştırdığı yeşil-beyazlı takıma gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN, SON OLARAK BEŞİKTAŞ'TA GÖREV ALDI

Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ta görev aldı. 50 yaşındaki teknik adam 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılarla hem Süper Lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı. Ancak bir sonraki sezon istenen sonuçların alınamaması ile yollar ayrılmıştı.

KONYASPOR'UN İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Siyah-beyazlılardan bu yana birçok takımla adı gündeme gelen Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Konyaspor'un daha önce de takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki teknik adamı istediği ileri sürüldü.

SERGEN YALÇIN'IN KARARI BELLİ OLDU

Yeşil-beyazlılarla gündeme gelen Sergen Yalçın kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcının Konyaspor'u çalıştırmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Yalçın geleceğine dair yaptığı bir açıklamada, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım." ifadelerini kullanmıştı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.