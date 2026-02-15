Sergen Yalçın: Umarım iyi bir oyunla kazanırız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'deki Başakşehir karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Bugün kadroya bakarsanız, yüzde 50 oranında değişiklik var. Aldığımız 5 oyuncu da başlayacak. Oyunu farklılaştırmayı düşündük. Güvenli oyun sistemi üzerine çalıştık. Kontrollü oynayan bir Beşiktaş görebiliriz. Daha pozisyon oyunu oynayan, mücadele gücü yüksek bir oyun planlıyoruz. Başakşehir deplasmanı her zaman zordur. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar. İyi oynamak, kazanmak istiyoruz. Namağlup serimiz var. Umarım iyi bir oyunla kazanırız" ifadelerini kullandı.