İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın: Umarım iyi bir oyunla kazanırız
Spor

Sergen Yalçın: Umarım iyi bir oyunla kazanırız

Sergen Yalçın, Başakşehir maçında kadroda büyük değişiklik yaptıklarını ve daha kontrollü bir oyun planladıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, iyi oynayıp namağlup serisini sürdürerek kazanmak istediklerini belirtti.

HABER MERKEZİ15 Şubat 2026 Pazar 19:48 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: Umarım iyi bir oyunla kazanırız
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'deki Başakşehir karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Bugün kadroya bakarsanız, yüzde 50 oranında değişiklik var. Aldığımız 5 oyuncu da başlayacak. Oyunu farklılaştırmayı düşündük. Güvenli oyun sistemi üzerine çalıştık. Kontrollü oynayan bir Beşiktaş görebiliriz. Daha pozisyon oyunu oynayan, mücadele gücü yüksek bir oyun planlıyoruz. Başakşehir deplasmanı her zaman zordur. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar. İyi oynamak, kazanmak istiyoruz. Namağlup serimiz var. Umarım iyi bir oyunla kazanırız" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.