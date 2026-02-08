Sergen Yalçın: Umarım iyi ve güzel bir maç olur

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeni transferlerin maça ilk 11'de başlayacak olmasıyla ilgili soru üzerine Sergen Yalçın "Kazanmak istiyoruz, kendi sahamızdayız. İyi ibr oyun oynamak istiyoruz. 3 yeni oyuncumuz var, hazırlar. Geldikleri yerde oynayan oyuncular. Sadece Murillo'nun yorgunluğu var. Diğer oyuncular hazırlar. Onlar da bir alışma süreci yaşayacak ama futbolun dili birdir. Umarım iyi ve güzel bir maç olur." dedi.

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın "Son haftalarda performansımız iyi, kaybetmiyoruz. Bir ritim yakalamak istiyoruz. İdeale yakın kadro bu diye düşünüyoruz. Takımımıza katkı verecek, direkt olayın içine katılacak oyuncular istiyoruz. Agbadou, Oh, Junio takımlarında oynuyorlardı, hazır. Murillo da hazır, oynuyordu. Bu maç için böyle bir değerlendirme yaptık. Haftaya belki hepsi oynar. Şu andaki mevcut durum, doğru işler yapılmış gibi görünüyor. İşin bir de saha boyutuna bakmak lazım." ifadelerini kullandı.