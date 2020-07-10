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Spor

Sergen Yalçın: ''Umarım sezonu kapatmamışlardır''

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül hakkında bilgi verdi.

10 Temmuz 2020 Cuma 00:14 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 00:14
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Kasımpaşa güçlü bir takım, çok iyi takım olmuşlar, aşağıdan hızla çıkmaları da tesadüf değil. Biz de çok zor bir maç oynadık, bu dönemde maç oynamak çok zor, zorlanıyoruz. Sakatlar, cezalılar çok fazla eksilmeye başladık. Bir an önce 3 maç bitsin ve dinlensinler

İNŞALLAH 3. BİTİRİRİZ

3. sırada bitirebilir miyiz bilmiyorum çünkü zor maçlarımız var. Belki 4 belki 5. olacağız ama bizim için en iyi sıra 3.'lük. İnşallah 3. sırada bitiririz.

UMARIM SEZONU KAPATMAMIŞLARDIR

Gökhan Gönül ile Burak Yılmaz yarın MR'a girecek. Benim tecrübeme göre 4 gün sonra maçımız var ve onları kullanacağımızı sanmıyorum. Umarım sezonu kapatmamışlardır.

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