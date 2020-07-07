Sergen Yalçın: Yeni bir yapılanmaya gitmeye mecburuz

IHA 07 Temmuz 2020 Salı 00:14 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 00:14

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor yenilgisi sonrası, "Çok net 3-4 pozisyonumuz var. Onları skora çevirebilseydik ilk yarıda bitirebilirdik" dedi.

Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor’a 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, “Kayserispor’u tebrik etmek istiyorum çok koştular, mücadele ettiler. Bize gelince oyuna iyi başladık, ilk yarısında tamamen kontrol bizdeydi. Çok net 3-4 pozisyonumuz var. Onları skora çevirebilseydik ilk yarıda bitirebilirdik. Ama basit bir şekilde harcadık. İkinci yarıda genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Olacak bu hatalar, onlar da öğrenecek hata yapmamayı. Bunlar çok doğal şeyler. Olgunlukla karşılamak gerekiyor. O dakikadan sonra maçı çevirmek kolay değil. Kontrataktan bir gol daha yedik. Bizim için iyi bir gece olmadı. Önümüzde 4 hafta var” dedi.

Beşiktaş'ın yeni bir yapılanmaya gitmek zorunda olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, "Transfer için konuşmak doğru değil, almak istediğimiz bölgeler var, almak istediğimiz oyuncular var, sözleşmeli futbolcular var. Yönetimle beraber iyi bir planlama yaparız ve istediğimiz oyuncuları alırız. Başkanla aramızda bir fikir ayrılığı yok, başkan da bizimle aynı fikirde sadece ifade ediş tarzımız daha farklı. Yeni bir yapılanmaya gitmeye mecburuz" şeklinde konuştu.