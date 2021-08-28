Sergen Yalçın yeni transferi resmen açıkladı! ''Bize değer katacak...''

28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:28 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:28

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Süper Lig'de karşılaşacakları Fatih Karagümrük maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yalçın, milli futbolcu Umut Meraş için, "Umut Meraş milli bir oyuncu. Bize değer katacak. Planlamalara göre yapılan transfer. Seneye 4 Türk oynayacak. Ancak Türkiye'de işler değişebiliyor. Rıdvan ve N'Sakala varken üçüncü bek, biliyoruz. Rekabet varsa, performans artar." dedi.

Sergen Yalçın'ın diğer açıklamaları şöyle:

"Ofansif hattımızı olduğu gibi kullandık. Batshuayi, Alex, Rachid, Larin. Önde yabancılar var. Rıdvan, Salih ve Ersin gibi Türk oyuncularımızı oynattık. İyi bir oyun ve iyi bir skorla kazanmak istiyoruz."

"Batshuayi idmanlarda iyiydi. Alex de takıma alışıyor, çalışıyor. Batshuayi en son gelen isim, o da arkadaşlarına ısınıyor. Bütün oyuncularımızdan beklentilerimiz var."