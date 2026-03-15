Sergen Yalçın: Yerimizi sağlama almak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mücadele için konuşan Sergen Yalçın "Geçen hafta kaybetmemiz biraz motivasyonumuzu bozdu. Bu hafta iyi hazırlandık. Rakip de alttan kurtulmak istiyor. Biz de yerimizi sağlama almak istiyoruz. İyi hazırlandık. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Tek hedefimiz kazanmak." dedi.

Ayrıca Sergen Yalçın "Taraftarımız her yerde. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bugün kazanıp onlara sevinç yaşatabiliriz." ifadelerini kullandı.