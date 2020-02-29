Sergen Yalçın yine çıldırdı! Daha yeni 3 maç ceza almıştı

29 Şubat 2020 Cumartesi09:51 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 09:51

Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaştı. Maçta ilginç bir detay ortaya çıktı.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasında Yeni Malatayaspor teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart görmüştü. PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın müsabaka hakemi Halis Özkahya'ya yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 maç men cezası almıştı. Daha sonrasında yapılan indirim ile ceza 3 maça inmişti.



Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, bu kez Alanyaspor maçında Halis Özkahya ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. Maç sonunda Sergen hoca, hakem Halis Özkahya'nın yanına giderek sarıldı. Bu görüntü futbolseverleri sevindirdi.



(Skorer)