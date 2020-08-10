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Spor

Sergen Yalçın: ''Zor kura çektik''

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde eşleştikleri Yunan takımı PAOK hakkında açıklamalarda bulundu. Yalçın, 'Zor kura çektik' dedi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:20 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:20
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör, Sergen Yalçın kadro durumu ve transferler üzerine açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, ayrıca UEFA ŞAmpiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PAOK eşleşmesini de değerlendirdi.

TRANSFERLE İLGİ NET BİR ŞEY YOK

Sergen Yalçın açıklamasında; "Baya bir oyuncu kaybettik. Kiradan gelen oyuncularımız var. Larin geldi, Mirin var, Oğuzhan ve Hasic var. Bu kadroyla başlıyoruz ama katılacak oyuncular olacak tabii ki. Şu an net olan bir şey yok transferle ilgili." dedi.

47 yaşındaki teknik adam ayrıca; "2 hafta sonra maçımız var. Kısa bir süremiz var. Çok sezon başı gibi olmayacak, kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

"ZOR BİR KURA ÇEKTİK"

Sergen Yalçın PAOK eşleşmesi ile ilgili; "Bana göre zor bir kura çektik. Daha iyi rakipler çıkabilirdi. Tek maç olması da işi farklı yerlere götürüyor aslında. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeceğiz." dedi.

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