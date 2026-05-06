Konya'nın kalecisi Bahadır çok başarılı bir maç çıkardı.

2. yarı oyuna giren Olaigbe takımına final biletini getirdi.

Penaltı yaptıran Olaitan maç sonu hüngür hüngür ağladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde de sahasında Konyaspor'a mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. 13 Mayıs'ta oynanacak Galibiyeti-Trabzonspor maçında turu geçen takım, Konyaspor'un rakibi olacak. 22 Mayıs'taki final ise Antalya'da yapılacak.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş'ta El Bilal'in 36. dakikadaki şık şutu üst direkten patladı. 42. sahnede çıkan Onu, Konya'nın başarılı file bekçisi Bahadır'ı taklit etti. İkinci yarıda etkili taraf Beşiktaş'tı... Bu kez Orkun Kökçü, 65. dakikada topu direğe nişanladı. Konyaspor'da 80. dakikada Bardhi net pozisyondan yararlanamadı. 90+5. dakikada verilen penaltıda Bardhi hata yapmadı ve takımını finale taşıdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşma sonrası Beşiktaş yönetimini istifaya davet etti.

SEZONU 1 AY ÖNCE AÇACAK

Kupadan elenen Beşiktaş, yeni sezonu da 1 ay önce açmak zorunda kalacak. Kupayı Trabzonspor kazanırsa Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. G.Birliği ya da Konya kazanırsa bu kez Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ancak hangi kupaya katılırsa katılsın ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacağı için erken iş başı yapacak.

YALÇIN'A 'SULU' ISTIFA

90+8'de yenilen penaltı golü sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar, yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın'a sert tepki gösterdi. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla yönetimi ve Yalçın'ı istifaya davet etti. Karşılaşma sonrası soyunma odasına giden tecrübeli teknik adama su şişesi atıldı.

'BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI'

Beşiktaş'ın Kaptanı Orkun Kökçü, "Tek hedefimiz kupaydı. Ne diyelim. Son 2 maç kaldı. Hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Maçı değerlendiremedim kafamda. Konyaspor'a saygıyla söylüyorum; Konyaspor'a yarı finalde elenmek Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Farkındayız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.