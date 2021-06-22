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Spor

Sergen Yalçın'a taraftar desteği! Evinin önünde toplandılar

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta kalmasını isteyen siyah beyazlı taraftarlar, 48 yaşındaki çalıştırıcının Etiler'deki evinin önünde toplandı.

AA22 Haziran 2021 Salı 13:15 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 13:15
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin anlaşamadığı yönünde haberlerin çıkması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı.

Taraftarlar, Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istiyor.

Yalçın'ı ikna etmek isteyen yaklaşık 100 kadar taraftar, teknik adamın Etiler'deki evinin önüne geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, burada Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

Polis, Yalçın'ın evinin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, taraftarlar ise başarılı çalıştırıcının kendileriyle görüşmesini bekliyor.

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