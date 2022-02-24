Sergen Yalçın'a yurt dışından teklif! Sürpriz ülke

Star Gazetesi 24 Şubat 2022 Perşembe 18:11 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 18:11

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve iki kupa kaldıran Sergen Yalçın'a sürpriz bir teklif geldi. Arap Yarımadası'ndan teklif alan Sergen Yalçın'ın önceliğinin Avrupa'da bir takım çalıştırmak olduğu ve gelen teklifi reddettiği öğrenildi. 49 yaşındaki teknik adam bir röportajda İspanya'da çalışmak istediğini belirtmişti.

SERGEN YALÇIN AVRUPA KULÜBÜ İSTİYOR



49 yaşındaki şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın'ın Avrupa'da bir kulüp çalıştırmak istediği öğrenildi. Genç teknik direktör Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamasının ardından verdiği bir röportajda da İspanya La Liga'da çalışmak istediğini söylemişti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA KALDIRDI



Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 82 resmi maça çıktı. Bu maçlarda, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Yalçın, geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.