Sergen Yalçın'dan 100. yıl şampiyonluğu paylaşımı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı kulübün 100. yıl şampiyonluğunun 17. yılıyla ilgili bir mesaj yayımladı.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından "Tarihte Bugün: 25 Mayıs 2003 Sergen attı, şampiyonluk geldi!" tweeti paylaşılırken, Sergen Yalçın da bir video ile siyah beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.
Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"17 sene önce bugün 100. yılımızda muhteşem bir final yaptık. Şimdi daha güzel anları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı. Büyük Beşiktaş taraftarına sevgiler..."
#TarihteBugün | 25 Mayıs 2003— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 25, 2020
�� "Sergen attı, şampiyonluk geldi!" pic.twitter.com/hQtVM6KQbC