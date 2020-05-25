Sergen Yalçın'dan 100. yıl şampiyonluğu paylaşımı

25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:41 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:50

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı kulübün 100. yıl şampiyonluğunun 17. yılıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından "Tarihte Bugün: 25 Mayıs 2003 Sergen attı, şampiyonluk geldi!" tweeti paylaşılırken, Sergen Yalçın da bir video ile siyah beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"17 sene önce bugün 100. yılımızda muhteşem bir final yaptık. Şimdi daha güzel anları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı. Büyük Beşiktaş taraftarına sevgiler..."