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Spor

Sergen Yalçın'dan 100. yıl şampiyonluğu paylaşımı

Beşiktaş'ın 100. yılında Galatasaray karşısında son dakikada attığı golle şampiyonluğu getiren Sergen Yalçın, şampiyonluğun yıldönümünde taraftarlara seslendi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:41 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:50
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı kulübün 100. yıl şampiyonluğunun 17. yılıyla ilgili bir mesaj yayımladı. 

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından "Tarihte Bugün: 25 Mayıs 2003 Sergen attı, şampiyonluk geldi!" tweeti paylaşılırken, Sergen Yalçın da bir video ile siyah beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"17 sene önce bugün 100. yılımızda muhteşem bir final yaptık. Şimdi daha güzel anları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı. Büyük Beşiktaş taraftarına sevgiler..."

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