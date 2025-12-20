Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Trabzonspor ile oynanan son maça göre 4 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Jonas Svensson, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Gökhan Sazdağı, Rafa Silva, David Jurasek, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu yer aldı.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımda ligde son olarak Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında formasına kavuşacak.

Sağ bekte Gökhan Sazdağı'nın yerine Taylan Bulut'a formayı teslim eden Yalçın, savunmanın solunda da Emirhan Topçu'yu kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

Sergen Yalçın, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure'nin yerine de Kartal Kayra Yılmaz ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.