Sergen Yalçın'dan 9 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada Kocaelispor ile oynanan son maça göre kadroda 9 değişlik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Mustafa Erhan Hekimoğlu şans bekledi.

Teknik direktör Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere biten maça göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, söz konusu müsabakadan sadece kaleci Ersin Destanoğlu ile orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi yeniden görevlendirdi. 53 yaşındaki teknik adam, Alanya temsilcisi karşısında Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Jota Silva'yı yedeğe çekti.

Siyah-beyazlılarda Devrim Şahin ve Taylan Bulut ile sarı kart cezalısı El Bilal Toure, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.

ÜÇ YENİ TRANSFER İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta üç yeni transfer Alanyaspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou ve Hyeon-gyu Oh ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

Kupadaki Kocaelispor maçında sonradan oyuna giren Junior Olaitan ise Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.

Diğer yeni transfer Amir Murillo ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

ERSİN DESTANOĞLU'NA DESTEK

Karşılaşmadan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Ersin, tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayarak alkışlarla karşılık verdi.

Öte yandan, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'nun maç öncesi sahada çıplak ayakla ısınması dikkati çekti.

BEŞİKTAŞ'TAN EPİLEPSİ FARKINDALIĞINA DESTEK

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor maçının ısınma bölümünde epilepsi farkındalığına dikkati çekti.

Beşiktaşlı oyuncular, ısınma bölümüne üzerinde "Epilepside ilk yardım hayat kurtarır" yazılı pankartla çıktı.