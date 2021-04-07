07 Nisan 2021 Çarşamba 22:23 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:29

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK"



Lige tekrar döndüklerini söyleyen Yalçın, "Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Reaksiyon gösterdik, ciddi bir reaksiyon gösterdik. Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyun oldu. İki iyi takım birbiriyle boğuştu, gol de yiyebilirdik. Dersimize iyi çalıştık. Alanyaspor'un bir iki oyun versiyonu vardı, onların üstüne çalıştık. Zor bir maç, kolay hale geldi. İyi bir maç, iyi bir galibiyet oldu. Tekrar lige dönüş yaptık. Erzurumspor maçına hazırlanacağız." dedi.

"BAZEN MAĞLUBİYET İYİ OLUR"

Kasımpaşa maçında alınan yenilgi için de konuşan teknik adam, "Milli aradan sonra Kasımpaşa maçında ters yakalandık. Oyun ve skor camiamıza yakışmadı. Bazen bu yolda alınan mağlubiyetler iyidir. İnsanın kendine gelmesini sağlar. Saunadan çıkıp soğuk suya atlamamıza benzer. Nasıl mücadele etmemizi hatırladık." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH YOLUN SONUNU GÖREBİLİRİZ"

Basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın "Çok zor bir lig oynanıyor ama olan oyuncularımızı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen hata yapabiliyoruz. Biz de hata yapabiliyoruz, oyuncularımız da. Hataya açık bir iş yapıyoruz. Az bir süre kaldı. İnşallah yolun sonunu görebiliriz." açıklamasını yaptı.

ABOUBAKAR İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Sergen Yalçın: "Vincent Aboubakar büyük ihtimalle Erzurumspor maçında oynayamayacak. Cenk Tosun, hazır olmadığı halde oynadı. Takım için sahaya çıktı. Ona da teşekkür ederim." dedi.

"NELER OLUYOR BİLMİYORSUNUZ"

Oynatmadığı oyuncularla ilgili açıklama yapan Sergen Yalçın "İçeride çok farklı olaylar var. Kim, kaç antrenmana çıktı, hafta içi neler oldu bilmiyorsunuz. Sakatlıklar, hastalıklar var. Her oyuncuyu doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.