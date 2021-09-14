14 Eylül 2021 Salı 17:06 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 17:06

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve futbolcu Josef de Souza, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile yarın oynayacakları maç öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

"Şampiyonlar Ligi futbolun en üst seviyesi. Hedefimiz gruptan çıkmak ancak çok zor bir organizasyonun içinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Takım olarak uyum içindeyiz. İnşallah oyunlar ve skorlar istediğimiz gibi olur."

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

"Rakibe göre oyun planları değişebiliyor. Biz elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Biraz bizim için test gibi olacak. Oyunun nasıl cereyan edeceğini kestirmek zor. Taraftarımızın zevk aldığı, heyecanlı bir takım izletmeye çalışacağız. Mücadele eden, koşan, temaslı oynayan, kazanmak için elinden gelen bir takım göreceksiniz."

"VIDA'NIN SAKATLIĞI UZUN SÜREBİLİR"

"Vida, Alex ve Umut Meraş dışında herhangi bir sakatımız yok. Vida'nın sakatlığı uzun sürebilir. Umut da 1 haftaya kadar takıma dönecek."

"ACUN KANALI AÇ, MAÇI HERKES İZLESİN"

"Tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Exxen maçı tüm Türkiye'ye açabilir. Acun'dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Ben öncülük edeyim; Acun kanalı aç, herkes izlesin. Bu ilk maç, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den verebilir tüm halka."

ÜLKEMİZE PUANLAR KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

"Bir şeyler yapmak istiyoruz, bir şeyleri başarmak istiyoruz, bir şeyler göstermek istiyoruz, ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz, bu tabii ki kolay değil, zor bir turnuva. Kimsenin şüphesi olmasın, elimizden geleni yapacağız."

"EN AZ 115 KM KOŞMALIYIZ"

"Yarınki maçta en az 115 km ve üstünde koşmalıyız. Bu organizasyonda başarılı olmak istiyorsak ligimizin çok üstünde bir tempoda oynamamız gerekiyor. Oyuncularımız da bunun farkında."

"VIDA'NIN OLMAMASI SORUN DEĞİL"

"Yarınki maçta Vida olmayacak ama yerine oynayacak futbolcularımız var. Bu sezon kadromuz geniş. Bizim için bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum."

"KORUMA AMAÇLI BİR OYUN OYNAMAYACAĞIZ"

"Kendi oyun planımız üzerinden devam edeceğiz çünkü kazanmak istiyoruz. Koruma amaçlı bir oyun oynamayacağız. Bu ne kadar geçerli olur onu yarın göreceğiz."

"RAKİBİN EKSİKLERİNİ DEĞERLENDİRMEK KOLAY DEĞİL"

"Her takımın açıkları, eksikleri vardır. Bir takımın eksikleri olması senin o eksikleri kullanarak yenebileceğin anlamına gelmiyor. O eksikleri değerlendirmek sadece çalışmayla olmuyor. Konuşması güzel de oyunda öyle kolay olmuyor.

"YARIN 10 YABANCI SAHADA OLACAK"

"Yarınki maçta oynayan oyuncularımızın hepsi yabancı olacak, kaleci hariç."

"N'SAKALA MAÇA HAZIR"

"N'Sakala hazır, gayet iyi. Fiziksel olarak bir sorunu yok. Bazen oyuncu gruplarını değiştirebiliyoruz. 3 günde bir maç yapacağız, aynı 11'i her maçta kullanamayız. Bir tercih yapmak zorundayım. Sizden istediğim sadece yapılan tercihlere saygı duymanız."

Josef de Souza'nın açıklamaları ise şöyle:

"İYİ BİR TAKIMIZ

"Geçen yıla göre daha oturmuş bir kadroyuz. Üstüne katılan oyuncular da oldu. İyi bir takımız. Kendi liglerinde şampiyon olmuş takımlarla mücadele edeceğiz. Sahaya kazanmak için çıkacağız."

"OYNAYACAĞIMIZ MAÇLARDA FAVORİ OLMAYACAK"

"Modern futbolda maçlarda favori öngörmek çok zor. Takım bütünlüğü olan takımlar maçı kazanabiliyor. Dortmund, Sporting ve Ajax büyük takımlar. Ben bir favori göremiyorum, oynayacağımız maçlarda favori olmayacak. Biz takım bütünlüğünü sağlarsak tabi ki kazanabiliriz."

"ATIBA DA PJANIC KADAR KALİTELİ"

"Kaliteli oyuncularla oynamak iyi hissettiriyor. Geçen sene Atiba ile oynadık ve o da Pjanic kadar kaliteli bir oyuncu. Top sizde olunca onun keyfini çıkartıyorsunuz."

"HEDEFİMİZ ÜST TURA ÇIKMAK"

"Kulübüm bu gelişiminde pay sahibi olmaktan mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde tek hedefimiz üst tura çıkmak. Bugüne kadar oynadığımız futbolu oynarsak bu da mümkün."