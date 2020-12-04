04 Aralık 2020 Cuma 22:25 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 22:25

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu ve rakibin 10 kişi kalmış olması üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 10 kişi yendiklerini kaydeden genç hoca, "Bazı arkadaşlara hatırlatayım, geçen hafta biz de 10 kişi kaldık, rakibin 10 kişi kalması bir şey ifade etmez yani. Hala yok öyle olmuş, böyle olmuş, o işlerle uğraşıyoruz. Oyuncularım haklı bir galibiyet aldı, hepsine teşekkür ediyorum.

"OYUNCULARIMA HAKLI BİR TEŞEKKÜR EDİLMESİ LAZIM"



Kasımpaşa iyi bir takım. İki tane iyi maç oynadık, oyuncularımız biraz yorgun, iyi mücadele ettiler. İkinci yarıda oyun başlar başlamaz kontrol bizdeydi. Sezona iyi başlamadık ama zor maçları kazanarak eksiklerimizi gideriyoruz. Lig çok uzun bir maraton. Gelecekle ilgili bir şey söylemek zor, 3 maçlık periyotlar var ve oralardan sağ çıkmak önemli. Oyuncularıma haklı bir teşekkür edilmesi lazım." dedi.

"ADEM LJAJİC İNŞALLAH TEKRAR FUTBOLA DÖNER DİYE BEKLİYORUZ"



Uzun süre oynamayan oyuncuların kendisini bulmaya başladığını belirten Sergen Yalçın, "Aldığımız oyuncular gerçekten karakterli oyuncular, takımdaki arkadaşlık havası çok iyi. İyi antrenman yapıyorlar, arkadaşlık havası iyi, birbirlerini seviyorlar. Uzun zaman oynamayan oyuncular aldık. Rachid, Aboubakar, Larin öyle, N'Koudou kaç aydır oynamıyor. Bu oyuncuları hemen oynatmak kolay değil. Bugün baktığımızda 4-5 oyuncu daha kadroda yok. Josef, Larin, Gökhan gibi oyuncular yok, Adem Ljajic inşallah tekrar futbola döner diye bekliyoruz.

Onlar gelince daha güçlü olabiliriz. Biz yaptığımız işin ne olduğunu biliyoruz, kazanınca iyisin, kazanmayınca kötüsün. Başarılıysan varsın, başarısızsan yoksun. Camiamız şunu bilsin, biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ÇAĞDAŞ HOCANIN ÖNÜ ÇOK AÇIK OLUR"



Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesinde Çağdaş Atan ile ilgili konuşan teknik adam, "İnşallah Çağdaş hocanın önü çok açık olur, çok başarılı olur. 3-4 sene bizimle çalıştı, stajını tamamladıktan sonra kendi başına çalışmak istedi, bu çok normal. Bununla ilgili çok spekülasyon yapıldı. Çağdaş hoca yeni başlamasına rağmen lider takımın antrenörü. Saygı duymak, değer vermek lazım. Ülkemizde yetişen çok değerli hocalar var, kendi insanımızı küçümsemeyelim, değer verelim, göreve verelim." diye konuştu.