5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Sergen Yalçın'dan Agbadou yorumu: Alabildiysek hayırlı olsun

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor maçı sonrası konuştu. Deneyimli hoca transferi gündemde olan Emmanuel Agbadou ile ilgili, 'gbadou ile şu an ilgili bilgi sahibi değilim, ne zaman gelecek, maç yeni bitti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Alabildiysek hayırlı olsun.' yorumunda bulundu.

5 Şubat 2026 Perşembe 21:02
Sergen Yalçın'dan Agbadou yorumu: Alabildiysek hayırlı olsun
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah beyazlı takımın teknik direktör Sergen Yalçın, değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Zorlu bir oyun oldu. Kocaelispor iyi bir takım. Agresif oynayan bir takım. Farklı bir kadroyla başladık. İyi başladık oyuna. Çok erken, gereksiz bir penaltı oldu. Oyun düzenimizi bozdu. Geri düştükten sonra çevirmek kolay olmuyor. Çocuklar iyi mücadele eder. Sonlardaki penaltıyla skor adaletli oldu. Gruptaki liderliğimiz devam ediyor. Orada bir sıkıntı yok. Umarım ilerisi daha iyi olur. Kupada böyle maçlar normal" dedi.

Sergen Yalçın, "Agbadou ile şu an ilgili bilgi sahibi değilim, ne zaman gelecek, maç yeni bitti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Alabildiysek hayırlı olsun. Penaltı pozisyonları... Kocaelispor'un penaltısı ele çarptı, penaltı gibiydi. Bizim pozisyonu göremedik, uzaktaydık. Benim yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri biz Beşiktaş olarak, derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar... Bunları bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz 1 tane penaltıyı, kupa maçında dile getiriyorsunuz. Maç 1-1 bitmiş zaten, bunları söylemenin kime ne faydası var" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Yalçın, "Kocaelispor iyi takım, içeride iyi oynuyor. Ligde olması gereken camialardan bir tanesi her zaman. Taraftarı, stadyum, her şey çok güzel. Kocaelispor'un hiçbir futbolcusuyla ilgilenmiyoruz" dedi.

