06 Ocak 2021 Çarşamba 23:46 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 23:48

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 2 maçta 2 kez ağları sarsan genç oyuncu Ajdin Hasic için konuştu ve iddialı bir mesaj yolladı.

2-3 gün önce genç oyuncuyla konuştuğunu kaydeden genç hoca, "Ajdin Hasic, bizi biraz sıkıntıya soktu. Attığı golü beğendim. Kumaşı olan ve yetenekli bir oyuncu. İki, üç gün önce odama geldi ve konuşmak istediğini söyledi. Onunla bir süre konuştuk. Ona ne istediğimi anlattım, demek ki ne istediğimi anlamış." dedi.

Hasic'in gelecekte iyi bir oyuncu olacağını da söyleyen Sergen Yalçın, "O çocuktan olur, ben de öyle düşünüyorum. Ancak bu oyunun nasıl oynandığını anlaması gerekiyor. Ben yetenekliyim oynarım diye bir şey yok. Bizim istediğimizi anlayacak ve ona göre oynayacak."