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  • Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sözleri: Teklif gelirse konuşuruz
Spor

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sözleri: Teklif gelirse konuşuruz

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'ın açıkladığı teknik direktör adaylarından Sergen Yalçın konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, henüz bir görüşme olmadığını ve teklif gelmesi halinde konuşabileceğini belirtti.

27 Aralık 2023 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sözleri: Teklif gelirse konuşuruz
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Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarından biri olan Sergen Yalçın, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarından sonra ilk kez konuştu.

Siyah-beyazlı takımda futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından "Sergen Yalçın teknik direktör adaylarımızdan biri" derken, Sergen Yalçın açıklama yaptı.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Duhuliye'ye yaptığı açıklamada "Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman konuşuruz, şu an itibari ile beni kimse aramadı." ifadelerini kullandı.

GÖZLER SAMET AYBABA'DA

Sergen Yalçın'ın bu açıklamasının ardından gözler artık, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba'nın perşembe günü saat 13:00'te yapacağı toplantıya çevrildi. Samet Aybaba'nın bu toplantıda Sergen Yalçın ve yeni teknik direktör konusu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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