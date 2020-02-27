Sergen Yalçın'dan Boateng'e özel görev

27 Şubat 2020 Perşembe10:55 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:55

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kevin-Prince Boateng ile ilgili yeni bir karar aldı.

Kara Kartal'ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 3 maçta 2 gollük performans sergilemişti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın performansından memnun olduğu Ganalı oyuncuyu, cuma günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında Burak Yılmaz'la beraber çift forvet olarak oynatacağı öğrenildi.

Önceki maçlarda Adem Ljajic'in yerine 10 numara hattında oynayan Boateng'in, cuma akşamı takımın gol yükünü sırtlayan isimlerden birisi olması bekleniyor.

(Sabah)