  • Sergen Yalçın'dan açıklamalar! ''Önümüzdeki sezon için...''
Sergen Yalçın'dan açıklamalar! ''Önümüzdeki sezon için...''

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını belirtti.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 23:07 - Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-2 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Serkan çalışıyor. Nasıl bir kadro kurabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, "Güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Değişik oyuncularla oynadık. Bazı oyuncularımıza az süre verdik. Oynayan oyuncular da iyi mücadele etti. Maçta uzun dönemde kontrol bizdeydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmak iyi oldu" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN PLANLAMASINI YAPIYORUZ"

Açıklamalarını sürdüren Yalçın, "Hedefe oynar bir pozisyonda değiliz. Kendi pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynadığımız maçları kazanmaya çalışacağız. Yaşadığımız sıkıntılar bu pozisyonda kalmamıza neden oldu. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Serkan çalışıyor. Nasıl bir kadro kurabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, "Taraftarın ilgisi olması güzel. Bundan hep mutluluk duyuyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Bayağıdır gelen sonuçlar güvensizlik yaratıyor. Bunu biliyoruz. Ciddi bir yapılanma dönemindeyiz. Devre arası takımı güçlendirdik. Çalışıyoruz taraftarın mutlu olması için. Çok çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene taraftarımız hedefe oynayan ve onları mutlu edecek takım görecek diye ümit ediyoruz" dedi.

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

