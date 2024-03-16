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Spor

Sergen Yalçın'dan çarpıcı Beşiktaş açıklaması! ''Futbol böyle işte...''

Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı. Yalçın, Beşiktaş'ta daha önce kupa kazanmış bir hoca olarak daha iyi ağırlanması gerektiğini söyledi.

16 Mart 2024 Cumartesi 23:38 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan çarpıcı Beşiktaş açıklaması! ''Futbol böyle işte...''
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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"NORMALDE BÖYLE GOLLER OLMAZ"

İlk yarıda oyunu kontrol ettiklerini söyleyen Yalçın, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, zor bir atmosferde oynadık. İlk yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İkinci yarı 46'da yediğimiz şok bir gol var, normalde böyle goller olmaz maçlarda. Takımın moralini çok bozdu bu. Böyle deplasmanlarda böyle goller takımı çok düşürür. İkinci yarıda oyunun hakimi rakibimizdi, çok pozisyonlar buldu. Büyük maçlarda oyuncularımız iyi konsantre oluyor ancak sonlandıramıyorlardı. Son dakikalardaki penaltı pozisyonunda da şans yanımızdaydı. İzni biraz fazla verdik takıma, dinlensinler." dedi.

PENALTI CEVABI

Son dakikalarda geçersiz sayılan penaltı pozisyonu için konuşan Sergen Yalçın, "Penaltı pozisyonu kısmet tabii. Aynısını milli takımda oynarken Beckham kaçırmıştı Fenerbahçe Stadı'nda. Futbol şans oyunu." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ AĞIRLANMAK İSTERDİM"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Rakip takımla ilgili sorulara cevap vermek istemiyorum. Oranın bir hocası, başkanı, yönetimi var. Ben Antalyaspor'un teknik direktörüyüm. Şu anda orayla ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz Burada daha iyi ağırlanmak isterdim, pandemi sezonunda burada kupalar kazandık. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun." dedi.

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