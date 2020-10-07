07 Ekim 2020 Çarşamba 09:15 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:15

Beşiktaş'ta önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında yapılan 4 saatlik görüşmenin detayları ortaya çıktı. Yalçın'ın Çebi'ye yapılan transferlerden memnun kalmadığını söyleyerek sitemde bulunduğu öne sürüldü.

TRANSFERDE ÇOK GEÇ KALDIK

Yalçın'ın, istediği oyuncuların alınmadığını söyleyerek, "Durumunuzu biliyorum ama transferde çok geç kaldık. Ne yazık ki elimde alternatifi geniş bir kadro yok" dediği belirlendi.

BENDEN MUCİZE BEKLEMEYİN

Özellikle ikinci bir forvet alınamadığı için Çebi'ye dert yanan Yalçın'ın, "Bu kadroyla benden mucizeler beklemeyin. Size başarı için garanti veremem" diyerek dert yandığı ortaya çıktı.

BİR YABANCININ DAHA LİSANSI DONDURULACAK

Beşiktaş'ta 18 yabancı oyuncu bulunuyor. Buna göre 4 futbolcunun sözleşmesinin askıya alınması gerekiyor. Douglas, Mirin ve Lens kadro dışı. Bu oyunculara ek olarak Boyd, N'Koudou ve Ajdin Hasic'ten birinin daha lisansı dondurulacak.

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