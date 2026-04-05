İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6088
  • EURO
    51,4894
  • ALTIN
    6672.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması! ''Beşiktaş olarak derbiye hazırız''
Spor

Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması! ''Beşiktaş olarak derbiye hazırız''

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesinde, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş olarak derbiye hazır olduklarını belirtti.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 19:38 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması! ''Beşiktaş olarak derbiye hazırız''
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Milli ara hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Bu ara, normal bir ara gibi değildi. Uzun sürdü biraz. Oyuncularımız perşembe cuma döndüler, 2-3 gün çalıştık. Oyuncular buna alışık, milli takıma gidip geliyor lige dönüyorlar. Oyuncular problem yaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Derbi için ise "Derbiyle başlamak önemli. Derbileri oynaması zordur her zaman. İyi hazırlandık. Rakibe göre plan belirledik. Daha kazanmaya yönelik bir oyun planı belirledik. Kolay olmayacak. Zor maç. Beşiktaş olarak hazırız." sözlerini sarf etti.

Bireysel oyuncu becerilerinin önemli olduğunu belirten Yalçın, "Bireysel yetenekler çok ön plana çıkabilir. Çünkü ekstra iş yapan oyuncular derbide sonucu değiştirebilir. Biz takım oyununa önem veriyoruz, daha çok... Bireysel olarak da işi çevirebilecek oyuncularımız var. Nasıl gelişir, oyun başladıktan sonra göreceğiz. Biz Beşiktaş olarak derbiye hazırız." dedi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.