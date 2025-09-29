İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması: Zorlu bir deplasmana gideceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor maçının ardından konuştu. Tecrübeli hoca gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ29 Eylül 2025 Pazartesi 22:53 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması: Zorlu bir deplasmana gideceğiz
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor maçının ardından konuştu. İşte o sözler...

"BİZ SÖYLEMEDİK"

"Oyunlar kolay değil, herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir pozisyonda, puan almak için çok iyi mücadele ettiler. 2-0'dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi. Biz böyle bir şey söylemedik."

"3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ"

"İkinci yarıya kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skor. Bazı hamleler yaptık, zorunlu hamleler de yaptık. Bu aralar kazanmak çok önemli. 3 puan çok önemli."

"BENİM İÇİN DE ZOR"

"Biz göreve yeni başladık. Oyuncuların birçoğu yeni başladı. Bir teknik direktör olarak benim için de çok zor. Her şey kurulmuş, ben göreve geldim. Erteleme maçları, cezalılar, oynayamayanlar... Buraları en az hasarla atlatmak lazım. Sonra doğru kadroyu bulacağız. Buralarda 3 puan çok kritik."

ABRAHAM'IN SAKATLIĞI

"Tammy Abraham'ın omzu çıktı sanırım, takmışlar."

GALATASARAY DERBİSİ

"Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceğiz. Çok güçlü bir takımla zor bir derbi oynayacağız. Hazırlanacağız hocam, derbi mücadelesi, belli olmaz."

