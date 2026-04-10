Sergen Yalçın'dan derbi sonrası 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin 11'inden 5 değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı.

Yalçın; savunmada Agbadou ve Uduokhai'nin yerine Djalo ve Emirhan Topçu'ya şans verirken, orta sahada da Cerny ile Asllani kulübeye geçti. Cengiz Ünder ile Jota Silva ise 11'de yer buldu. Sarı kart cezalısı olan Ndidi'nin yokluğunda da Kartal Kayra Yılmaz formayı sırtına geçirdi.