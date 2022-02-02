Sergen Yalçın'dan dev başarı! Teklif yağıyor...

Sabah 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:43 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:32

Beşiktaş'ta şampiyon hoca Sergen Yalçın'la bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılmıştı. Ancak başarılı teknik adamın siyah beyazlılarda yapmış olduğu kadro yapılanması meyvelerini vermeye devam ediyor. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın alt yapısından yetiştirdiği genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için Avrupa'dan 4 kulüp teklifte bulundu.

SERGEN YALÇIN'IN BAŞARISI

Rıdvan Yılmaz için Fransa'dan 3, Belçika'dan ise 1 kulüp ilgileniyor. Fransız ekipleri Lyon, Bordeaux ve Metz, sezon sonu için genç oyuncunun durumunu soruştururken, Belçika'dan da Club Brugge'ün Rıdvan'ı gündemine aldığı belirtildi.

2 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS

Rıdvan Yılmaz bu sezon Beşiktaş'ta 21 maça çıktı. Genç yıldız çıktığı 21 maçta 2 gol 3 de asist yaptı.