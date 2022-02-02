Sergen Yalçın'dan dev başarı! Teklif yağıyor...

Beşiktaş'ta şampiyon hoca Sergen Yalçın'la bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılmıştı. Ancak başarılı teknik adamın siyah beyazlılarda yapmış olduğu kadro yapılanması meyvelerini vermeye devam ediyor. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın alt yapısından yetiştirdiği genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için Avrupa'dan 4 kulüp teklifte bulundu.
Rıdvan Yılmaz için Fransa'dan 3, Belçika'dan ise 1 kulüp ilgileniyor. Fransız ekipleri Lyon, Bordeaux ve Metz, sezon sonu için genç oyuncunun durumunu soruştururken, Belçika'dan da Club Brugge'ün Rıdvan'ı gündemine aldığı belirtildi.
Rıdvan Yılmaz bu sezon Beşiktaş'ta 21 maça çıktı. Genç yıldız çıktığı 21 maçta 2 gol 3 de asist yaptı.