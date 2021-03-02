İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Mart 2021 Salı / 18 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3909
  • EURO
    8,9293
  • ALTIN
    411.861
  • BIST100
    1528.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu açıklaması
Spor

Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malayaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarda bulundu.

02 Mart 2021 Salı 19:15 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 19:15
ABONE OL

Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Gelirken zemine baktım, söylendiği kadar kötü değil, hatta gayet güzel. Malatyaspor başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Ersin dün de antrenmanı yarıda bıraktı. Hastalığı var, sıkıntısı var. Kovid değil ama rahatsız. Bugün için kendisi de iyi hissetmediğini söyledi, biz de Utku'yu kalede değerlendirdik. Zaten o da oynayan bir kalecimiz.

Malatya her zaman zor bir deplasman. Son haftalarda kazanamıyor ama çok önemli oyunculara sahipler. Tetteh, Acquah, ki Acquah'ı da ben almıştım. Gidişata göre değişiklik yapabileceğimiz çok oyuncumuz var. Oyuna, skora göre hamlelerimizi yapacağız.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.