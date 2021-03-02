Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu açıklaması

02 Mart 2021 Salı 19:15 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 19:15

Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Gelirken zemine baktım, söylendiği kadar kötü değil, hatta gayet güzel. Malatyaspor başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Ersin dün de antrenmanı yarıda bıraktı. Hastalığı var, sıkıntısı var. Kovid değil ama rahatsız. Bugün için kendisi de iyi hissetmediğini söyledi, biz de Utku'yu kalede değerlendirdik. Zaten o da oynayan bir kalecimiz.

Malatya her zaman zor bir deplasman. Son haftalarda kazanamıyor ama çok önemli oyunculara sahipler. Tetteh, Acquah, ki Acquah'ı da ben almıştım. Gidişata göre değişiklik yapabileceğimiz çok oyuncumuz var. Oyuna, skora göre hamlelerimizi yapacağız.