İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan futbolculara eleştiri! ''İkinci yarıda tatilden çağırdık''
Spor

Sergen Yalçın'dan futbolculara eleştiri! ''İkinci yarıda tatilden çağırdık''

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 23:15 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan futbolculara eleştiri! ''İkinci yarıda tatilden çağırdık''
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, takımın ilk yarıdaki performansını eleştirirken oyuncuların konsantrasyon eksikliğine vurgu yaptı.

Karşılaşmanın genel olarak keyifli geçtiğini söyleyen Sergen Yalçın, "Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maçtı. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları." ifadelerini kullandı.

Sezonun kırılma anının Konyaspor maçı olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Beklemedik bir durum değil bu. Konyaspor maçından sonra sezon bizim için bitmişti. Bir hedef koymuştuk, onu kaybettik ve bu da oyunculara yansıdı." dedi.

İlk yarıda takımın sahada istenilen görüntüyü veremediğini söyleyen Yalçın, devre arasında oyuncularla konuştuğunu aktararak, "İlk yarıda ortada bir takım yoktu. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım. İkinci yarıda takım toparlandı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.