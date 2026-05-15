Sergen Yalçın'dan futbolculara eleştiri! ''İkinci yarıda tatilden çağırdık''

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, takımın ilk yarıdaki performansını eleştirirken oyuncuların konsantrasyon eksikliğine vurgu yaptı.

Karşılaşmanın genel olarak keyifli geçtiğini söyleyen Sergen Yalçın, "Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maçtı. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları." ifadelerini kullandı.

Sezonun kırılma anının Konyaspor maçı olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Beklemedik bir durum değil bu. Konyaspor maçından sonra sezon bizim için bitmişti. Bir hedef koymuştuk, onu kaybettik ve bu da oyunculara yansıdı." dedi.

İlk yarıda takımın sahada istenilen görüntüyü veremediğini söyleyen Yalçın, devre arasında oyuncularla konuştuğunu aktararak, "İlk yarıda ortada bir takım yoktu. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım. İkinci yarıda takım toparlandı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.