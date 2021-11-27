Sergen Yalçın'dan futbolcularına: ''Artık ayağa kalkma zamanı''

Takvim 27 Kasım 2021 Cumartesi 09:21 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 09:21

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş bu akşam Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın dün yapılan son idmanın ardından futbolcularıyla toplantı yaptı.

Tecrübeli hocanın, "Ajax maçının ilk yarısında gerçek Beşiktaş gibi oynadık. Bu futbolu artık lige yansıtmamız gerekiyor. Taraftarlarımız bizden başarı bekliyor. Giresun maçıyla sezona yeni bir başlangıç yapıyoruz. Artık ayağa kalkma zamanı" dediği öğrenildi.

Yapılan çalışmada futbolcuların son derece moralli ve hırslı olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.