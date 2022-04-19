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  • Sergen Yalçın'dan Galatasaray kararı! ''Teklif gelirse...''
Spor

Sergen Yalçın'dan Galatasaray kararı! ''Teklif gelirse...''

Galatasaray teknik direktörlüğü için adı anılan Sergen Yalçın'dan iddialara cevap geldi.

Milliyet19 Nisan 2022 Salı 17:22 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 17:22
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Galatasaray'da yeni sezon için Domenec Torrent ile yola devam edilmemesi beklenirken gelecek hoca da merak konusu oldu. Gündeme Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın gelirken, deneyimli teknik direktörün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın'ın Galatasaray açıklamasını aktardı.

Sarıdağ, Sergen Yalçın ile bu konuda konuştuğunu "Mümkün. Ben bunu Sergen hocaya da sordum. Sergen Yalçın 'Bana teklif gelirse neden olmasın?' dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı" ifadelerini kullandı.

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