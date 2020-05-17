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Spor

Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre sürprizi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, eski öğrencisi Gökhan Töre ile 1 yıllık sözleşme ve TL üzerinden anlaşma yapılmasını istedi. Yönetime güvence veren Yalçın'ın, Töre'ye uzun süreli bir sözleşme verilmemesini özellikle istediği belirtildi.

17 Mayıs 2020 Pazar 09:46 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 09:46
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başında Malatyaspor'a götürdüğü Gökhan Töre'yi yeniden Beşiktaş'ta görmek istiyor. Başarılı teknik adam daha pandemi krizi başlamadan önce mali anlamda sıkıntılı oldukları dönemde Töre'nin takıma dönmesinin en uygunu olacağını yönetimle paylaşmıştı. Sergen Yalçın o dönemde, "Dürüst olmak gerekirse elimizde kanat oyuncusu diye tuttuğumuz pek çok oyuncudan daha yetenekli" demişti. 

Gelen bilgilere göre Sergen, Töre'nin takıma dönmesi konusunda yöneticileri ikna etti. Töre'ye hem TL üzerinden çok uygun bir ücret ödenecek, hem de sözleşmesi 1 senelik olacak. Performansına ve özel hayatında yaşanacaklara göre sözleşmesi uzayacak ya da bitirilecek.

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