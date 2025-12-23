İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,83
  • EURO
    50,7206
  • ALTIN
    6188.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan hakem isyanı ''Bize gelince kırmızı kart!''
Spor

Sergen Yalçın'dan hakem isyanı ''Bize gelince kırmızı kart!''

Derbi galibiyetinin ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem kararlarına tepki göstererek kart ve faul standartlarında adalet çağrısı yaptı. Yalçın, Beşiktaş aleyhine verilen kararların sıklaştığını savunarak maçların daha ortadan yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

HABER MERKEZİ23 Aralık 2025 Salı 23:31 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan hakem isyanı ''Bize gelince kırmızı kart!''
ABONE OL

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Maçın hemen ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"İKİ BÜYÜK CAMİAYA YAKIŞTI"

"Bence güzel bir maç oldu. İki büyük camiaya yakışır, centilmence, oyuncuların sahada her şeylerini verdiği bir derbi müsabakası oldu."

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

"Sonlarda kazanmak çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyunun totalinde çok daha fazla pozisyonumuz var. Rakibe pozisyon vermedik. Hatta bir penaltı pozisyonumuz da var. En önemli şey, oyun planına sadakatti. Ön alan baskısıyla başladık ve son ana kadar devam ettirdik. Son haftalarda takımımız fiziksel olarak gelişim gösterdik, oyuna da yansıtıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Sonlarda gelen gol, şanssızlığın kırılmasıdır belki. Kupa uzun maraton, 1 maç kazandık ama yol uzun. Oyuncuların isteği, arzusu, planımız her şey çok olumluydu."

"TARAFTARIMIZA SABIR DİLERİM"

"Taraftarımızın yeni yılını kutlarım. Biraz da sabır dilerim. Oyuncular iyi efor sarf ediyorlar ama her zaman her şey istediğimiz gibi olmayabilir. Taraftarımızdan tek istedğimiz başkanına, hocasına, futbolcusuna, camiasına sahip çıkması."

"BİZE GELİNCE KIRMIZI, RAKİBE YOK!"

"Genelde bu dönemimde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için bu konularda çok tecrübeliyiz. Hakem arkadaşlar biraz daha ortadan yönetmeli. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Rakibin 1 pozisyonunu bile kaçırdı, bize fauller kart. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bana göre performanslar kötü. Daha ortadan yönetmeliler. Futbol daha adil olmalı. Oyuncular 100 dakikaya yakın maç oynuyor. Haklarını almayın. Kim güçlüyse o kazansın. Dışarıdan çok belli oluyor. Orkun'un penaltı pozisyonu var, verse kim niye verdin diyebilirsin. Rakibin ki penaltı tamam ama bize yok. Bilal'e kırmızı, rakibe gelince yok, Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes."

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.